Oğlunu yapılacak defıle ıle anacak

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, 2015 yılında yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Selim Şahan Keklik için Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Valiliği bir araya geldi. Selim Şahan Keklik'in annesi Mediha Keklik'in de girişimleri ile Şahan'ın anısına bir defile düzenlenmesi kararlaştırıldı.

BEN DE BIR ANNEYIM

Defilenin "Kalpte Şahan Kanadı" adıyla yapılacağını söyleyen Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, "Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi olarak yine çok özel ve çok anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz onlarca proje içerisinde bizi en çok heyecanlandıran ve duygulandıran proje bu diyebilirim. Çünkü başta ben de bir anneyim. Bildiğiniz üzere Selim Şahan Keklik'i 19 yaşındayken aramızdan elim bir trafik kazası aldı. Kurumumuz kursiyerlerinden Şahan'ın annesi Mediha Keklik ile tanıştığımızda kendisi oğlu ile ilgili hikâyesini bizimle paylaştı. Mediha Hanım'dan ve yaşanan olaydan çok etkilendim ve Şahan'ın anısına ne yapabiliriz diye düşündüm. Ortaya işte bu defile çıktı. Bu konuyu Valilik ile paylaştığımızda onlar da işi sahiplendi ve böylece Mediha Hanım'ın hayali gerçek oldu" dedi. Defile 15 Kasım'da saat 14.00'da Gaziemir Extenso Otel'de düzenlenecek.