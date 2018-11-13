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, süpürge ile büyü bozuyor

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Üfürükçü, süpürge ile büyü bozuyor
Balıkesır'de yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu. Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 lira karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi. Şahıslara kabahatler kanununa göre ceza uygulandı.
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Üfürükçü, süpürge ile büyü bozuyor
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