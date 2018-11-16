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2 bin 500 yıllık tümülüs bulundu

Giriş Tarihi: 16.11.2018
2 bin 500 yıllık tümülüs bulundu
SON günlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılarla basında sıkça yer bulan İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tümülüs bulundu. Ödemişli Arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, Ödemiş Müzesinin 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tümülüs ile eski Anadolu arkeolojisinin en dikkat çekici keşiflerinden birini yaptığını söyledi. Sevin, bir ihbar ile başlayan buluşun, müze tarafından yapılan kurtarma kazısıyla Ödemiş tarihine kazandırıldığını söyledi. Seyin, "Tümülüs Ödemiş tarihi için önemli bir buluştur. Ödemiş çevresinde benzeri kalıntıların bulunduğunu ilerleyen zaman içinde göreceğiz" diye konuştu.
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2 bin 500 yıllık tümülüs bulundu
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