Akigo, Arslan’la şaha kalktı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenip aylar sonra düşme potasından kurtulan Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la son 3 haftada büyük çıkış yakaladı. Ligin 7. haftasında dümene geçen Arslan, yeşil-siyahlılarla çıktığı ilk 3 maçı kaybetti. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda da istediği sonuçları alamayan Akhisar, deneyimli teknik adamla, 10. haftadan itibaren toparlanma sürecine girdi. Son 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Akhisarspor 12 puana ulaşıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı.