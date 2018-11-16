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Alkollü sanıldı kolonya çıktı

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Alkollü sanıldı kolonya çıktı
İZMIR'IN 26 yaşındaki Hasan Sağır, Seferihisar İlçesi'nde geçtiğimiz yıl mayıs ayında trafik uygulamasında alkolmetreyle yapılan ölçümde 425 promil alkollü çıktı. Sağır, polisleri alkollü olmadığına ikna edemedi. Alkol oranının 100 promilin üzerinde olması üzerine Sağır hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlamasıyla Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sağır, savunmasında gün içinde alkol almadığını, trafikte beklerken sadece eline ve yüzüne kolonya sürdüğünü söyledi. Sanığın beraatine hükmeden mahkeme, kararında "Tanık ve sanık ifadelerinden de belli olduğu üzere alkol miktarının yüksek çıkmasının nedeninin sanığın kolonya ile el ve yüzüne teması olmasından kaynaklandığı, hal ve hareketlerinden, konuşmasından alkollü olmadığının belli olduğu, alkol içmekten kaynaklanmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verdi. Sağır'ın avukatı Mustafa Bilgehan Çalık, kararın emsal teşkil edeceğini düşündüklerini belirtti.
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Alkollü sanıldı kolonya çıktı
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