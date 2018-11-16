Asıl CHP İzmir’i cezalandırıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 2019 Mart seçim kampanyalarında dürüstlük ve samimiyet argümanı ile sahada olacaklarını ifade etti. Her kesimi kucaklayacaklarını belirten Şengül, "Biz sırf oy almak için kendimizi olmadığımız şekilde göstermeyeceğiz, herkesi kucaklayacak şekilde onlara şunu diyeceğiz; 'Biz İzmir'iz, beraber İzmir'iz. Biz bu kentte yaşıyoruz, bu kent için kaygılarımız var. Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar, kullanıyorlar. Uzun süredir iyi niyetinizi suistimal edip, korkutarak İzmir'e haksızlık yapıyorlar, İzmir'i cezalandırıyorlar. İzmir'i AK Parti cezalandırmıyor, İzmir'i CHP cezalandırıyor" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun 'Hükümet çalışmalarımızı engelliyor' söylemlerine de cevap veren Şengül, şöyle devam etti; "Geçen Aziz Bey hangi projeleri var engelleniyor, gidip birebir takip ettim ve ediyorum da. Büyük bir kısmı çözüldü bir iki konu kaldı; onlar da inanıyorum ki bir iki ay içerisinde çözülecek. Artık Aziz Bey, 'Benim bakanlıkta şu projem var, çözülmedi' diyemeyecek; çünkü gerçekten öyle bir şey yok."