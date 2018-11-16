DMD hastası kardeşler vıdeo çektı

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İZMIR'IN Kemalpaşa İlçesi'nde yaşayan DMD (duchenne müsküler distrofi) hastası kardeşler Mert Kaya (14) ve İsacan Kaya, (16) Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalıklarını yenebilmek için Hindistan'a gitmek istiyor. Temizlik işçisi bir baba ile ev kadını annenin çocukları, yönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik video ile tedavileri için hayırseverlerden yardım istedi. Videoda Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler de izleyenlerin yüreklerinı ısıttı. İsacan Kaya, "Hindistan'da bizim hastalığımızın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendik. Bu yüzden Hindistan'da tedavi görmek istiyoruz. Tedavi üç aşamada oluyor. İlk aşaması yalnızca hastalığı durduruyor. İkinci ve üçüncü aşamada da bu hastalığın iyileşmesine yönelik adımlar atılıyor. Maddi durumumuz yetmediği için bir kampanya başlatmak istedik. Ama bağış yapan çok az oldu. Bir ayda sadece 400 lira toplayabildik" diye konuştu.