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Felçli gelen hasta, yürüyerek döndü

’de pet şişeyi bile açmayan ’a ‘Guillain Barre’ teşhisi konuldu. Aydın, felçli olarak girdiği hastanede yapılan plazmaferez tedavisinin ardından evine yürüyerek gitti

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Felçli gelen hasta, yürüyerek döndü
İZMIR'DE yaşayan 45 yaşındaki Serkan Aydın, bir anda yutkunma güçlüğü çekmeye başladı. Çok geçmeden yüzünü yıkayamayan, çoraplarını çekemeyen ve pet şişe kapağını dahi açamayan Serkan Aydın, doktora başvurdu. Nadir görülen 'Guillain Barre' sendromu teşhisi konulan genç adam, Özel Ege Şehir Hastanesi'ndeki plazmaferez tedavisinden sonra sağlığına kavuştu. Özel Ege Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Zaur Mehdiyev, "Serkan Aydın, bir anda günlük hayatta sıkça yaptığı eylemleri başaramamaya başlayınca hastanemize müracaat etti. Hastanemizde yapılan tetkiklerden sonra Guillain Barre sendromuna yakalandığı tespit edildi ve hemen tedavi altına alındı" diye konuştu.

GÜÇSÜZ BIRAKIYOR
Dr. Mehdiyev, "Gullian Barre sendromu, periferik sinir sistemini tutan ani başlangıçlı hafif ve çok şiddetli güçsüzlüğe sebep olan bir hastalıktır. Hastalar, eğer tedavi edilmezse her 10 hastanın 1 ya da 2'sinde ise ölüm riski bulunuyor. Zamanında tedavi ile hastaların yüzde 50'si sağlığına kavuşuyor" dedi. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci ise "Kanı hiçbir dış yüzeyle temas etmeden tamamen kapalı bir sistemle alıp temizleyip diğer kolundan veriyoruz" dedi.
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Felçli gelen hasta, yürüyerek döndü
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