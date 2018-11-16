Göz-Göz’de devre arası operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'de devrenin bitimine 5 hafta kala mevcut futbolcularıyla ilgili durumları gözden geçiriliyor. Kulüpte ilk olarak lisansı çıkarılmayan golcü Nabil Ghilas ve orta saha Oscar Scarione ile yolları ayırmaya çalışacağı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scarione ile 2020'de kontratı son bulacak Ghilas için formül arayan yönetimin teklif beklediği vurgulandı. İki oyuncunun yanı sıra geçen sezondan bu yana beklentileri karşılayamayan Yoan Gouffran'ın da gözden düştüğü bildirildi. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncuyu elden çıkarmayı isteyen kurmaylar, sol diz çapraz bağı kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan sol bek Adama Traore'nin de iyileşme sürecine göre hareket edecek.Traore'nin tedavisi yakından takip eden yönetim, Fildişi Sahilli futbolcudan gelecek haberlerin ardından rotasını çizecek. Traore'nin sahalara geç dönme olasılığını göz önünde bulunduran Göztepe, ara dönemde kadrosuna sol bek katmak için çalışma yapacak. Sezon bitiminde ise mukavelesi son bulacak Traore ile yola devam edilip edilmeyeceği tedavilerin ardından netlik kazanacak. Göztepe'de yönetimin ve taraftarın çok sevdiği isim olan stoper Kadu'nun da sözleşmesi lig bitiminde sona erecek. Göztepe, en çok mesaiyi yerli oyuncuları Halil, Tayfur ve Berkan için harcayacak. 3 oyuncuyla masaya oturulacak.