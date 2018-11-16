Kaf-Kaf’da zorunlu rotasyon yapılacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın evinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da ilk 11'de zorunlu değişiklikler meydana gelecek. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı stoper Cenk'in yokluğunda orta saha oyuncusu Fatih'in defansa çekilmesi bekleniyor. DOĞUKAN OLMAYACAK
Kırmızı kart cezalısı sağ bek Anıl'ın yerini ise iyileştikten sonra geçen hafta Bergama deplasmanında formasına kavuşan Mustafa Değirmenci dolduracak. Cezası biten ön libero Arif de ilk 11'deki yerini alacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Doğukan forma giyemeyecek.