Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kaf-Kaf’da zorunlu rotasyon yapılacak

Kaf-Kaf’da zorunlu rotasyon yapılacak

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Kaf-Kaf’da zorunlu rotasyon yapılacak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın evinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da ilk 11'de zorunlu değişiklikler meydana gelecek. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı stoper Cenk'in yokluğunda orta saha oyuncusu Fatih'in defansa çekilmesi bekleniyor.

DOĞUKAN OLMAYACAK
Kırmızı kart cezalısı sağ bek Anıl'ın yerini ise iyileştikten sonra geçen hafta Bergama deplasmanında formasına kavuşan Mustafa Değirmenci dolduracak. Cezası biten ön libero Arif de ilk 11'deki yerini alacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Doğukan forma giyemeyecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaf-Kaf’da zorunlu rotasyon yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN