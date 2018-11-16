Sotca’dan modda projelerine ödül

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GAYRIMENKUL projelerinin yarıştığı Sign Of The City Awards (SotCA), ödül töreni gerçekleştirildi. yarışmada, " En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları, Kent ve Mimarlık ve diğer Kategoriler" alanlarında yarışan Türkiye'nin en iyi projelerine ödülleri verildi. SotCa Gayrimenkul Ödül Töreni'nde Ontan Grup Modda Suites Projesi ile En İyi Konut Projeleri Kategorisi'nde finale kalarak En İyi Devam Eden Konut Projesi Ödülü'ne hak kazandı. En İyi Konut Projesi ödülüne hak kazanan Ontan İnşaat imzası taşıyan Modda Suites, İzmir'in yeni kent merkezi Bayraklı bölgesinde Ankara Caddesi üzerinde modern ve minimalist mimarisi ile dikkatleri üstünde topluyor. Firmanın Bornova'da yapımına devam edilen diğer projesi Modda Bulvar da en iyi karma kullanım kategorisinde finale kaldı.