TIR direğe çarptı tramvay aksadı

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İZMIR Alsancak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, kentin işlek yerlerinden Alsancak Gar Tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, elektrik direği yan yatarken, tramvay hattının enerji kabloları koptu. Kaza nedeniyle Fahrettin Altay- Alsancak ve Halkapınar- Alsancak arası tramvay seferleri, tek yönlü olarak devam etti. TIR, bölgeden kaldırılırken, belediye ekipleri elektrik direğinin düzeltilmesi için vinç ile müdahale etti. Çalışmanın ardından seferlerinin normale döndü.