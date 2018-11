Altaylı Hüsamettin hayalını yaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

8 yaşında bir çocukken 2003 yılında Altay'ın kapısından giren Hüsamettin Yener, alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performans sayesinde henüz 15 yaşında A takım kadrosuna alındı. O tarihten beri siyah-beyazlı takımda görev yapan Yener, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Dededen Altaylı olduklarını belirten deneyimli futbolcu, "8 yaşında geldiğim Altay'da oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İnanılmaz bir his benim için. Zaten ailecek Altay taraftarıyız. Taraftarı olduğum takımda forma giyiyor olmak benim için gurur verici. Zor zamanlarda da buradaydım. Başka takımlara gitme şansım da oldu ancak Altay'dan hiç ayrılmadım. Bu kulübe bir vefa borcumun olduğunu düşündüğüm için Altay'da kaldım. Ailem de her zaman her anımda yanımda oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.