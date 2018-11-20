Altınordu’da milli sevinç

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Ümit Milli Takım formasını terletti. İskoçya ile İspanya'da oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçında iki futbolcunun görev almasıyla İzmir ekibinden Ay- Yıldızlı kadroya katılan oyuncu sayısı 51'e ulaştı. Maçın 83'üncü dakikasında oyuna dahil olan iki isimden Oğulcan ilk kez milli olurken, Denizlispor'dan transfer edilen Atakan 7'nci milli maçına çıktı.