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Altınordu’da milli sevinç

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Altınordu’da milli sevinç
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Ümit Milli Takım formasını terletti. İskoçya ile İspanya'da oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçında iki futbolcunun görev almasıyla İzmir ekibinden Ay- Yıldızlı kadroya katılan oyuncu sayısı 51'e ulaştı. Maçın 83'üncü dakikasında oyuna dahil olan iki isimden Oğulcan ilk kez milli olurken, Denizlispor'dan transfer edilen Atakan 7'nci milli maçına çıktı.
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Altınordu’da milli sevinç
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