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Ayrılmaya çalıştığı kocası dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Ayrılmaya çalıştığı kocası dehşet saçtı
İZMIR'IN Bornova ilçesinde dün sabah meydana gelen olayda çocuğunu okula götürdükten sonra eve dönen S.Ş, ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi A.Ş'nin bıçaklı saldırısına uğradı. S.Ş, aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, eşi kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan S.Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Ayrılmaya çalıştığı kocası dehşet saçtı
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