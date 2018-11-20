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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
İZMIR'IN Konak ilçesinde, polis ekipleri 32 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 40 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Ümit A'nın ihbar üzerine evine gitti. Şüphelinin kaçabilme ihtimali üzerine polis araçları sokak üzerine park edildi. Kapıyı çalan ekipler, kimliğini gösterdi ve bu sırada hareketli dakikalar yaşandı. Bu sırada şahıs, arka pencerenin camını kırdı ve oradan kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, şahsın kaçması üzerine hemen Ümit A'nın peşine düştü. Ekipler, zanlıyı park halindeki bir aracın altına saklanmış vaziyette yakaladı.
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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
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