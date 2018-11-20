Genç akademisyen Türkiye birincisi oldu

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düzenlediği 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması sonuçlandı. Ürün Geliştirme Kategorisi'nde 18 finaldeki projenin arasından Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, yapay zeka kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile birinciliği kazandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra TÜBİTAK'tan birçok üst düzey yetkilinin, rektörlerin, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin katıldığı final sergisinde ödüller de sahiplerini buldu. Mert Nakıp, birincilik ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı. Proje hakkında bilgi veren Mert Nakıp, piyasadaki yangın alarm sistemlerinin neredeyse tamamının yalnızca duman veya alevi algıladığını belirterek, "EDS şirketinin danışmanlığında tasarladığım üründe, çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zeka ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi oluşturmayı hedefledik. Proje, aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programından da mali destek almayı başardı" dedi.