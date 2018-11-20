Göztepe’de Halil görüşme odasına

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcuyla bu hafta masaya oturulacak. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat yürüteceği görüşmelerde deneyimli futbolcuya yeni bir teklif sunulacak. Takımda en az ücret alan isimlerin başında gelen, Avrupa'da birçok kulüp tarafından izlenen Halil'e tatmin olacağı bir rakam sunulacağı da belirtildi. Başarılı kanat oyuncusunun ise kariyerini Göztepe'de sürdürmek istediği ve Sepil'e olumlu yanıt vereceği vurgulandı.Balçova İdman Yurdu'nda filiz lisansını alan ardından Antalyaspor'dan Göztepe'nin altyapısına transfer olan Halil Akbunar, 2012 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de de forma giyen Halil, 2015-2016 sezonunda Elazığspor'a kiralanmıştı. Bir sezon aradan sonra İzmir temsilcisine dönen Halil, oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Son 3 sezonda 79 resmi müsabakaya çıkan oyuncu, 10 gol attı. Halil'in bu sezon 1-0 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasında attığı jeneriklik gol de hafızalarda yer edindi. Göztepe'nin, Halil ile el sıkıştıktan sonra mukaveleleri yine mayıs ayında bitecek Tayfur ve Berkan'la da anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.