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Gülperi’nin sanık eşi davadan beraat etti

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Gülperi’nin sanık eşi davadan beraat etti
İZMIR'DE Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak görev yapan Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, intihar ettiği iddiasıyla eşi Oğuzhan Ovalıolu tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ancak 30 Ocak 2006'da Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, 'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi' denildi. Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi ve kardeşleri tarafından Oğuzhan Ovalıoğlu'na 'kasten öldürme' suçundan dava açtı. Ovalıolğu, davadan beraat etti.
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Gülperi’nin sanık eşi davadan beraat etti
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