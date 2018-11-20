Karşıyaka’da sarı tehlike

BUGÜN NELER OLDU

3'üncü Lig 2. Grup'ta evinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la 0-0 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka'da stoper Cenk ve sağ bek Anıl'ın cezalarının sona ermesiyle rahatlayan teknik patron Mesut Toros, ceza sınırında yer alan ön libero Mustafa Aşan, stoper Metin ve orta saha oyuncusu Battal'dan dikkatli olmalarını istedi. Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Mesut Toros, "Genç oyuncularla mücadele ediyoruz. Alternatifli bir kadromuz yok. Cezalı oyuncu sayımız fazla olduğunda ne yazık ki sıkıntı yaşıyoruz. Gereksiz kart görme lüksümüz yok" diye konuştu.