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Sigarayı 45 dakikada bıraktı

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Sigarayı 45 dakikada bıraktı
BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde ilk kez uygulanmaya başlanan 'Bio Rezonans' tekniği sayesinde uzun yıllar sigara ve alkol gibi bağımlılıkları olan vatandaşlar, bu bağımlılıklarından 45 dakikalık bir seans sonrasında tamamen kurtuluyor. Elektro akupunktur yöntemi ile benzerlik taşıyan ve 1977 yılında ilk kez dünyada uygulanmaya başlayan yöntem özel bir sağlık merkezi tarafından Bandırmalıların da hizmetine sunuldu. 40 yıl önce arkadaş çevresi yüzünden sigaraya başlayan emekli öğretmen Nuray Turna, 45 dakikalık tek seansta sigaradan kurtuldu. Turna, "6 ay oldu ve hiç sigara içmedim" dedi.
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