TFF 2. ve 3. Lig’de heyecan fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e verilen milli maç arasında heyecan alt liglerde devam etti. TFF 2. Lig'de Menemen Belediyespor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Gol düellosunda kazanan çıkmadı. Manisaspor ise Bodrumspor'dan fark yedi. TFF 3. Lig'de ise Karşıyaka evinde galip gelemese de kaybetmedi, 3'te 3 yaparak büşük çıkış yapan Bucaspor ise kaybetti. Spor Masası'nda Onur Tungut sordu, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz takımları değerlendirdi.Golleri, sarı ve kırmızı kartları ve atılan jeneriklik golleri ile nefes kesen bir maç izlettiler bize. Manisa temsilcisi maça çok iyi başladı. İlk yarıda gördükleri kırmızı karta kadar sayısız goller kaçırdılar ama devrenin son dakikasında da öne geçtiler. İkinci yarıda bu kez Menemen, 1 kişi fazla oynamanın avantajı ile büyük baskı kurdu rakibi karşısında. Ve birbirinden şık 2 golle de öne geçtiler. Son dakikalara girilirken bu kez Menemenspor 10 kişi kaldı, ve rakibe de 1 penaltı ikramı ile avuçlarındaki 2 puanı bıraktılar. Tuzlaspor ve Karagümrük'ün kazandıkları bir haftada 2'şer puan kaybetti temsilcilerimiz.2 takım da skora üzgündür diye tahmin ediyorum. Öyle ya, deplasmada 10 kişi ile öne geçen Manisa BŞB, kaybettiği 2 puana mı yanmalı, yoksa 1-0 geriden gelip 2 müthiş golle öne geçen Menemen maç sonundaki skora ağıtlar mı yakmalı. İki temsilcimizin kaybettiği puanlar Tuzlaspor ve Karagümrük'e gitti. Menemen son 2 haftada öne geçtiği 2 maçta da tam 4 puan kaybetti.Maalesef öyle. Birisi şampiyonluğa oynarken diğeri göz göre göre küme düşüyor. Silinmiş 9 puanları var ve -4 puanla dibe çakılmışlar. Çok zor bu iş.Manisaspor adına söylenecek bir sözüm yok. Bodrumspor dan 3 yediler. Takım bitmiş.Berbat bir maç oldu. Birer puan bile çoktu böyle bir oyuna. Ancak uzatma dakikalarında Çatalcaspor maçın en net pozisyonunu kaçırdı. Bu nedenle 1 puanı da yabana atmamak lazım. Zaten takımın yukarılarla işi yok. Kime sorsanız " düşmeyelim yeter " diyor. Kimse Mesut hocadan da şapkadan tavşan çıkarmasını beklemesin. Eldeki malzeme bu kadar. 1 değil yarım puan bile çok değerli bu ortamda.Takım bu günlere göz göre göre geldi. Şu anda yaşam savaşı veriyorlar. Kötü havaya rağmen maça giden gerçek taraftarları kutlamak istiyorum. Bir puanı da çok önemsiyorum.Karşıyaka'nın bir benzerini de Bucaspor yaşıyor. Öyle bir duruma geldiler ki mevcut yönetimin bu işin içinden çıkması mümkün değil. Buca'da bir futbol seferberliği yaşanması gerekiyor.Hem ekonomik hem sportif olarak dibe vurmuş durumdalar. Süper Lig'e çıktıktan sonra takımın buralara gelmesi hem çok üzücü hem de çok düşündürücü. En azından kendi sahasındaki maçları kazanarak ligde kalmayı başarabilirler.