Zamcı Kocaoğlu farkını gösterdi

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İzmir'de içme suyuna iki yılda yüzde 30 zam yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılı için de yüzme 15 zam daha öngördü. Konutta içme suyu ton fiyatının 4 lira 81 kuruştan 5 lira 53 kuruşa çıkarılması öngörüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, giderayak 'zamcı başkan' unvanını korurken, Ege'deki AK Partili Büyükşehir Belediyeleri ise enflasyonla topyekün mücadele kapsamında su fiyatlarında zam yapmama kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içme suyunda 2019 yılı için yüzde 15 indirime gideceğini açıklarken AK Partili Denizli Büyükşehir, Uşak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ise 2019 yılında içme suyuna zam yapmama kararı aldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi de zam yapmayan belediyeler kervanına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu'nun içme suyunda 2019 yılı için yüzde 20 indirim uygulanmasına ilişkin önerge, CHP'li meclis üyelerinin ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmedi. Konuya ilişkin Egeli Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Türkiye'de enflasyonla mücadele konusunda topyekun mücadele verilirken yine aynı mücadele kapsamında esnaf sattığı ürünlerde yüzde 10 indirime giderken bizim içme suyuna zam yapmamız söz konusu olamazdı. Göreve gelir gelmez bir yıl önce suda çok ciddi bir indirim yapmıştık. Kent merkezinde yüzde 25, kırsalda içme suyunda yüzde 50 indirim uygulamıştık. 2019 yılı için de içme suyunda zam öngörmüyoruz"dedi. Her zaman vatandaş odaklı hizmet verdiklerini de dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Zam yapmayarak Balıkesir'de yaşayan hemşerilerimizin aile ekonomilerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. İzmir Büyükşehir'in zam furyasından otoparklar da nasibini alıyor. Geçtiğimiz yıl otoparklara yüzde 50 zam yapan Büyükşehir, 2019 yıl için de yüzde 15 zammı öngördü.0-20 m3: 5 lira 53 kuruş21 m3 ve üzeri: 12 lira 33 kuruşAltıeylül ve Karesi)Kent Merkezi 3 lira 48 kuruşKırsal konut: 0,68 kuruş0-15 m3: 2 lira 90 kuruş16-30 m3: 4 lira 90 kuruş21-250 m3: 7 lira0-30 m3: 2 lira 20 kuruş31-50 m3: 3 lira 73 kuruş1-20 m3: 2 lira 90 kuruş21-45 m3: 4 lira 40 kuruş46 ve üzeri: 6 lira 90 kuruş(Şehir merkezi)Metreküp sınırı olmaksızın: 4 lira 92 kuruşaltyapısı olmayan bölgede: 4 lira 25 kuruşMetreküp fiyatı: 2 lira 96 kuruşAtık su bedeli: 1 lira 48 kuruş