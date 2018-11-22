16 bin ticari araca kamera

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16 bin ticari aracın bulundugu Izmir'de kameralı dönem baslıyor. Içisleri Bakanlıgının yayınladıgı genelge kapsamında 31 Aralık tarihine kadar taksi, minibüs ve servis aracına yüz tarama özelligi de bulunan kameralar yerlestirilecek. Uygulamada özel hayata bir müdahalenin olmadıgını ifade eden Izmir Soförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baskanı Celil Anık, "Örnegin taksilerde ne mal sahibi, ne biz, ne de soför bu görüntüleri izleyebilecek. Görüntüler Izmir Il Emniyet Müdürlügü ve Büyüksehirin IZUM'daki merkezine gidecek. Görüntüler sadece bir sikayet söz konusu oldugunda, bir kaza anında görülebilecek. Yani özel hayata müdahale gibi bir durum yok" dedi. Kemal Mehmet Atilla isimli taksici ise aracına taktırdıgı kameranın faydasını simdiden gördügünü dile getirdi, söyle konustu: "Kamera takılı ticari aracıma bir kadın bindi. Neredeyse tüm Izmir'i dolastı ve 177 lira para yazdı. Sonra karakolda durdurup 'para ödemeyecegim beni taciz ettin' dedi. Ben de 'su an kamera bizi çekiyor, sahidim kamera' dedim. Sonra 'saka yaptım' deyip telefon açtı. Karsı apartmandan bir kadın indi ve paramı aldım."