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Altay’da Uluç, takıma güveniyor

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Altay’da Uluç, takıma güveniyor
SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına hazırlanan Altay'da kaptan olarak başladığı sezonda futbol kariyerini sonlandırarak yardımcı antrenörlük görevine getirilen Murat Uluç, İzmir'e puan ya da puanlarla döneceklerini söyledi. İlk yarının son 5 maçında çıkış yakalayacaklarını belirten genç antrenör, "Şampiyonlukla kapattığımız 3. ve 2. Lig'de en büyük avantajımız kadro derinliğimiz olmuştu. Bu sezonda da aynı alternatifli kadro yapısına sahibiz. Son iki sene derinlikli kadro ve doğru rotasyon ile başarıyı elde ettik. Tüm oyuncularımız göreve hazır ve büyük bir istekle çalışıyoruz. Hatay'dan puan ya da puanlar ile döneceğiz" dedi. Siyah-beyazlılarda cezalı Özgür ve Atakan forma giyemeyecek.
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Altay’da Uluç, takıma güveniyor
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