Altınordu’dan Mertan’a vefa

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki merkez binaya, geçen hafta vefat eden kulübün sembol ismi Dr. Salih Mertan'ın isminin verileceğini açıkladı. Mertan'ın cenaze töreninde "Salih ağabeyi unutmayacağız" diyerek çocuklarla birlikte söz veren Başkan Seyit Mehmet Özkan, isim töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceğini söyledi. Tesislerin kalbi niteliğindeki binada, Altınordu Futbol Akademisi idari ve teknik kadrolarının ofisleri, lojman, yemekhane ve hobi odası gibi bölümler yer alıyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde Türk futboluna yıllarca emek veren Hasan Doğan, Şenes Erzik, Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün, Doğan Emültay, Ahmet Güvener, Tarık Gencay, Gode Cengiz ve Mustafa Balöz'ün isimlerinin saha ve binalarda yaşatıldığını vurgulayan Özkan, "Yerleşke içine son yapılacak lojmanımıza ise benim hayat öğretmenim ve duayen sanayici rahmetli Süleyman Atik'in ismini vereceğiz. Böylelikle Metin Oktay Yerleşkesi'ni tamamlamış olacağız" dedi.