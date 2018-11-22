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Ilıca Plajı artık ücretsiz

Ünlü Ilıca Plajı’nın işletmecilik hakkını 10 yıllığına alan Çeşme Belediyesi, işletmelerin kaldırılmasıyla çalışmalara başladı. Ünlü plaj önümüzdeki yazdan itibaren ücretsiz olacak

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Ilıca Plajı artık ücretsiz
10 YILLIĞINA BELEDIYEDE
ÇEŞME Belediyesi, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nı, Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda yıllık 300 bin liraya 10 yıllığına devraldı. Ancak plaj üzerinde bulunan bazı işletmelerin kaldırılmaması nedeniyle belediye, gerekli çalışmaları yapamadı. Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerinin buradaki işletmelerin tamamını çıkarmasının ardından, plajın belediyeye devri de gerçekleşti. Ekipler, geçtiğimiz gün teslim aldığı plaj üzerinde gerekli düzenleme çalışmalarına başladı. Gelecek günlerde de plajın yeni düzenleme çalışmaları kapsamında bazı bölgelere büfeler kurulacağı bildirildi.

EKONOMIK VE HIJYENIK
DIĞER plajlar için de çalışma yaptıklarını anlatan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Ilıca Plajı için 5 yıldır mücadele verdiklerini belirtti. Başkan Dalgıç, "Yıkımları gerçekleştirdik. Şimdi tamamen belediyenin eline geçiyor. Yepyeni bir düzenlemeyle halkımızın karşısına çıkacağız. 2019 yazı içerisinde şezlong ve gölgelikler ücretsiz olacak. Planımızda, kurulacak büfeleri de belediye işletecek. Hem daha hijyenik hem de daha ekonomik olacak. Çalışmalar, sadece Ilıca Plajı'yla sınırlı değil. Altınkum ve Pırlanta için de görüşmeler sürüyor" dedi.
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Ilıca Plajı artık ücretsiz
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