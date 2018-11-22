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İZBAN’da grev tarihi belli oldu

Giriş Tarihi: 22.11.2018
İZBAN’da grev tarihi belli oldu
IZMIR Banliyö Sistemi AS ile Demiryol- Is Sendikası arasındaki toplu is sözlesmesi görüsmelerinde anlasma saglanamaması üzerine sendika 10 Aralık'ta greve çıkma kararı aldı. Demiryolu Isçileri Sendikası (Demiryol-Is) Izmir Subesi'nden yapılan açıklamada, "Hiç istemedigimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden isverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandıgımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Aldıgımız grev kararını 10 Aralık saat 05.00'ten itibaren uygulamaya baslayacagız" ifadeleri yer aldı.
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İZBAN’da grev tarihi belli oldu
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