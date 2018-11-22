Kadınlardan 14 maddelik İzmir raporu

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Parti Izmir Il Kadın Kolları Baskanlıgı, geçtigimiz günlerde düzenledigi "Kadın ve Çevre Atölyesi" konulu çalıstayda gündeme gelen sorunlar ve bunlara iliskin çözüm önerilerini titizlikle inceleyerek, 14 baslıklı bir rapor haline getirdi. Hazırlanan raporun Genel Merkez'e de iletilecegini belirten Kadın Kolları Baskanı Dilek Yıldız Büyükdag, "Kadınlarımız, Izmir'in kadın ve çocuk dostu bir kent olmadıgını belirterek, sosyal donatı alanlarının yetersizliginden yakınıyor" dedi. Tramvayın faaliyete geçmesiyle bazı otobüs hatlarının iptal edilmesi ve olusan trafik yogunlugunun da vatandası magdur ettigini ifade eden Büyükdag, "Bu durum, kadınlarımızı çok zorluyor. Izmir'de Büyüksehir Belediyesi ile kurumlar arasındaki iletisim çok zayıf. Yollar sürekli kazılıp kapatılıyor, sonra yeniden kazılıyor. Kazılan yollar da hemen kapatılmıyor. Izmir'in birçok yerinde hissedilen pis koku, nefes almamızı zorlastırıyor ve mikrop saçıyor. Tüm bunlar, kadınlarımızın dikkat çektigi ve acilen çözüm getirilmesini istedigi baslıca konular arasında yer alıyor" diye konustu.