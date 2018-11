Özgür KAYNAR: Uyuma uyuşma

BUGÜN NELER OLDU

Her hafta halk günleri düzenliyor, vatandaşın derdini dinleyip çözüm buluyor.Bir defasında mahcup yüz ifadesiyle bir delikanlı içeri giriyor.diyor Vali Aktaş.Titreyen ses tonuyla utana sıkıla anlatmaya başlıyor genç adam...Kapanınakısıldığı yanlışınutancı ile sözcükleriboğazınadüğümlenen,yüzü kıpkırmızıkesilen o delikanlınınbaşı önde eğik duran fotoğraflarıertesi gün gazetelerin birinci sayfalarınayerleşiyor.Bu feryat, 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde olay oluyor, gençliği tehdit eden tehlike, tartışma programlarının gündemine yerleşiyor.Vali'den yardım isteyen o delikanlı ve onun durumundakiler için mücadele hızlandırılıyor. Devletimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen sonuç maalesef pek de başarılı olamıyor!İşin en can sıkıcı yanı ise...Geçmişte utanılan, yüz kızartan o durum, şimdilerde sıradanmış gibi görülebiliyor, gösterilebiliyor!20 sene önce bir gencin yüzünden okunan o mahcubiyet, bugün yerini pervasızca bir sırıtışa bırakabiliyor!Hırsızlıktan yakalanan zanlılar,sorusu üzerinediyebiliyor!diyen doktoracevabı veren hastalar çıkabiliyor!Ameliyat öncesi görüşmelerde anestezi uzmanlarınadiyenler bile var!Gençliğimizi uyuşturan, geleceğimizi zehirleyen tehlike daha da büyük kısacası!Ardındaki ise tanıdık, her musibetin altından çıkan müttefik!Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre bizi de içine çeken bataklığın merkezi11 Eylül bahanesiyle işgal edilen bu ülkede, ABD üsleri ile birlikte uyuşturucu üretimi de artıyor, afyon tarlalarını bizzat ABD askerleri koruyor!gibipatentli örgütlerin de içinde olduğu zehir ağı, hedef ülkelerdeki gençleri tuzağa çekmek ve uyuşturucu trafiği üzerinden rant zinciri oluşturarak tüketimi körüklemek üzere çalışıyor.Özellikle sosyal medya üzerinden örtülü ya da doğrudan mesajlarla uyuşturucu kullanımının arttığı, bağımlılığın normalmiş gibi gösterilmek istendiği de bilinen bir gerçek!Dünden bugüne vaziyet bu!Uyuma, uyuşma, devletin mücadelesine destek ol, yarınlarımıza sahip çık!..