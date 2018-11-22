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Yaşar’dan girişimci fikirler için destek

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Yaşar’dan girişimci fikirler için destek
TÜBİTAK'IN girişimcilere hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında, girişimcilere danışmanlık desteği vermeye yetkilendirilen 23 kurumdan biri olan Yaşar Üniversitesi, başvuru yapan 58 adayın yenilikçi iş fikirleri için destek veriyor. Uzman isimlerin rehberliğiyle iş planı yazmadan sunum tekniklerine kadar birçok eğitim ve mentörlük hizmeti alan girişimcilerin, 200 bin lira hibe desteği alarak iş fikirlerini hayata geçirmesi hedefleniyor. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur, "Genç girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirip uygun bulunan iş fikirlerine girişimcilik eğitimi hizmeti sunduk ve nitelikli iş planı hazırlama ile iş planlarının son olarak değerlendirilmesi için bu iş planlarını TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağladık" diye konuştu.
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