1 ayda 226 göçmeni ölümden kurtardılar

BUGÜN NELER OLDU

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler umuda yolculukta en çok İzmir'i kullanıyor. İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam hayaliyle genellikle Ege Denizi'ni kullanarak lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin "umuda yolculuğu" çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Aralarında bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu göçmenler, fakirlikten, iç savaştan, siyasi belirsizliklerden kurtulmak için ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Denizde dalgaların arasında genellikle lastik botta hayatta kalmaya çalışan göçmenler, karada da hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyon kasasında ya da kapasitesinden fazla bindikleri diğer araçlarda yolculuk yapıyor. Bu yolculuklar zaman zaman ölümle sonuçlanıyor.İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlere ve organizatörlere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir polisi tarafından son bir ayda göçmen kaçakçılığına yönelik 8 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 226 yabancı uyruklu göçmen ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Operasyonlarda 108 can yeleği, 14 şambrel ve 3 adet şişirme pompası ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan Türk vatandaşı M.Ö. (37), İ.B. (51), M.Ş.S. (32), F.E. (40), C.Ş. (23),M.Y. (40), K.Y. (63), F.E. (32), İ.D. (39) ile A.Y. (47) olmak üzere toplam 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.