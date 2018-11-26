15 bin 800 dekar araziye can suyu

BUGÜN NELER OLDU

kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan Aktaş Barajı'nın inşaatı geçen yıl tamamlandı. İnşaatına 2013 yılında başlanan, gövdesi kil çekirdekli, yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edilen barajda, yaklaşık 7.5 milyon metreküp su biriktiği kaydedildi. Kış sezonu ile birlikte bu rakamın ortalama 15 milyon metrekübe çıkacağı tahmin edilirken, 2019 yazından itibaren Aktaş Barajı'ndan tarlalara ilk kez su verileceği bildirildi. Baraj ve sulama sistemi inşaatlarının tamamen bitirildiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, basınç kırıcı 2 vananın sahaya getirildiğini söyledi. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Vanaları sisteme monte edecek ve en kısa sürede testlerini bitireceğiz. 2019'un bahar aylarında herşey hazır olacak. Yaz sezonunda 15 bin 800 dekar araziye ilk suyu vermeyi planlıyoruz" dedi. Proje tamamlandığında dekar başına 959 liralık ek gelir sağlanacağı, bölgedeki arazilerde verimin yüzde 40 ile 65 oranında artacağı vurgulandı. Aktaş Barajı ve Sulaması Projesi'nin ülke ekonomisine 2019'dan itibaren ortalama yaklaşık 15 milyon liralık katkı vermesi beklenirken, bin 350 kişiye de istihdam yaratacak.