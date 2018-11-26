Atkı örüp kimsesiz çocuklara gönderiyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Çiğli ilçesinde Harmandalı İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Burcu Ayhan (36), atkı, bere, hırka ve yelek örmeye başladı. Sık sık bir şeyler ören Ayhan, daha sonra ördüklerini Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumlarında kalan çocuklara göndermeye karar verdi. Yaptıklarını alan çocukların mutlu olduğunu görünce daha fazla ördü. Okuldan arta kalan zamanının çoğunu kimsesiz çocukları mutlu etmeye ayıran Ayhan, çalışmalarına sınıfındaki öğrencileri de dahil etti. Ancak 4'üncü sınıfta okuyan çocukların yaşı küçük olduğu için örgü öremeyeceklerini düşünen Burcu öğretmen, yaptığı araştırma sonucunda basit bir formül buldu. Aldığı boş yoğurt kaplarının altını kesti, çevresine 12 tahta çubuk yapıştırıp yün ipliği çubuklar arasından geçirerek öğrencilerinin kullanıcının başını içine geçirebileceği boru şeklinde 1 metre uzunluğunda atkı örmelerini sağlayan Ayhan, bu atkıları da çocuk yuvalarındaki çocuklara gönderiyor.Çalışmanın öğrencilerin dikkatini arttırmaya yardımcı olduğunu da vurgulayan Ayhan, "Öğrenciler boş zamanlarında atkı yapıyor. Kız ve erkek öğrencilerin neredeyse hepsi bu çalışmaya katıldı. Ve yaptıkları onları mutlu ediyor" dedi. Yine çocukların yardımlaşma duygusunun da bu şekilde geliştiğine dikkat çekti. Hobisini çocukları mutlu etmek için kullandığını vurgulayan Burcu Ayhan, "Annem bizim için örgü örerdi. Ben de ondan öğrendim ve örmeye başladım. Çok fazla ördüm. Sonra bunları ne yapacağımı düşündüm. Bana bu yaptıklarımı Sevgi Evleri'ne verebileceğimi söylediler. Anne şefkati ile yetim ve öksüz çocukları sarma, ısıtma fikri bana çok cazip geldi. Gönderdiğimiz zaman onların çok mutlu olduğunu öğrenince daha da keyifli şekilde örgü örmeye başladım" dedi.