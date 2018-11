Denizli Zolan ile çağ atladı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 2019 mahalli idareler seçimi aday tanıtım toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına tekrar Osman Zolan'ı göstermesi kentte büyük sevinç yarattı. Zolan'n 7 yıllık belediye başkanlığı döneminde Denizli'nin en büyük ihtiyaçları arasında bulunan ulaşım sorununu çözmek için milyonlarca liralık yatırıma imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti ulaşımda çağ atlatacak projeleri bir bir hizmete sundu. Zolan'ın talimatlarıyla yapılan yatırımlar Denizli'ye, deyim yerindeyse çağ atlattı.Yeniden aday gösterilmesi ile ilgili açıklama yapan Zolan, "Başkanımız, liderimiz ve en büyük yol göstericimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ilk kez uyguladığı hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kavramlarına layık bir çalışma anlayışı ile bu ak yolda Rabbim inşallah şahsıma verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder. İnşallah hemşehrilerimin desteği ile yapmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıma layık gördüğü bu kutsal görev ile bir kez daha milletimizin rızasını almak, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmek için yola çıkıyoruz" dedi.Çağ atlatan projeler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte ulaşım sorunu çözmek için birbirinden önemli projelere imza attı. Yapılan yatırımlarla kent trafiği önemli ölçüde nefes aldı. Bu kapsamda Büyükşehir'in hayata geçirdiği Üçgen Köprülü Kavşakları, Zeybek Köprülü Kavşağı, Sanayi Bağlantı Köprüsü, Hal Köprülü Kavşağı, Ankara Yolu Köprülü Kavşağı, Bozburun Köprülü Kavşağı ve çevre yolu, Akhan virajı, Tugay Kavşağı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehit Er Doğan Acar Yaya Üst Geçidi ile Üniversite Yaya Üst Geçidi hizmete sokuldu. Yakıttan ve zamandan büyük tasarruf sağlayarak can güvenliğini had safhaya çıkaran projeler vatandaşlardan tam not aldı. Projeler modern görünümüyle Denizli'nin gururu oldu. Turizmde söz sahibi Başkan Zolan, kentin turizmden pay alabilmesi için çok özel projeler hayata geçirdi. Denizli'ye kazandırılan kayak merkezi kısa sürede kış turizminin de gözdesi haline geldi. Denizli Kayak Merkezi, kış turizminin yeni gözdesi olarak görülüyor. Öte yandan 2015'in Eylül ayında açılan Ege'nin en uzun teleferiğine sahip Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 3 yılda 2 milyon ziyaretçi sayısını aştı.Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Zolan'ın Denizli'de belediyecilik konusunda Türkiye'ye örnek olan ve adeta destanlar yazan Nihat Zeybekci ile başlayan bu kutlu hizmet davasında 2011 yılında bayrağı devraldığını belirtti. Filiz "Aynı zihniyetle hizmetlere devam eden Osman Zolan, köklü çözümler ve asırlık yatırımlarla şehrimizin güzelliğine güzellikler katmıştır. 2023 hedeflerine Denizlimiz, Osman Zolan ile kaldığı yerden emin adımlarla daha güçlü yürüyecektir" dedi.