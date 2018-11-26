Dünya Zeytin Günü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası'nın ev sahipliğindeki 8. kez Dünya Zeytin Günü kutlamaları, dün Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde düzenlenen 'zeytine minnet' yürüyüşüyle başladı. Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu'nda zeytin ve zeytinyağıyla ilgili resim sergisi de açıldı. Kutlamaların bugünkü bölümü ise Akhisar- Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Konak'ta yapıldı. Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa milletvekilleri, il protokolü, sivil toplum örgütleri ve zeytin üreticileri katıldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen panelde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İtalyan araştırmacı Marina Colonna, Ayhan Sicimoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, coğrafi işarete değinerek, "Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünler daha güvenilir ve daha kaliteli olarak tanımlanıyor ve rağbet görüyor. Bizler de 5 yıl önce Akhisar Domat ve Akhisar Uslu zeytinimiz için coğrafi işaret aldık" dedi.