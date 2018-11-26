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üyelerini ziyaret ediyor

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018
EGİAD üyelerini ziyaret ediyor
EGE Genç İş Adamları Derneği'nde (EGİAD) 12 Ocak'ta yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olan Mustafa Aslan, Gaziemir'deki ilk bölgesel toplantının ardından ikincisini Alsancak Karaca Otel'de gerçekleştirdi. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıya İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de katıldı, Aslan'ın projelerini dinledi. İş gezisi için gittiği Karadağ'da geçirdiği üzücü trafik kazası nedeniyle kolu kırılan Aslan, projelerini üyelerin ayağına giderek anlatıyor. EGİAD'ın mevcut yönetiminde başkan vekilliği görevini yürüten başkan adayı Aslan, gelecek yıl 30. yaşını kutlayacak olan EGİAD'ı katılımcı, dinamik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla geleceğe emin adımlarla taşıyacaklarını söyledi.
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EGİAD üyelerini ziyaret ediyor
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