Fırtına 90’da puanı kaptı

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 3. Grup'ta son haftada aldıgı puanlarla bir nebze olsun toparlanan bucaspor, evinde Fatsa Belediyespor'u agırladı. Konuk ekip 14'üncü dakikada penaltıdan Ali Say'ın golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Bucaspor'da 90+4'üncü dakikada Ömer skoru esitledi: 1-1. Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında itismeler yasanırken gerginlik kavgaya dönüsmeden sona erdi. Bucaspor 13, Fatsa Belediyespor 15 puana yükseldi.Karsılasmanını 14. dakikasında Bucaspor ceza sahasında Furkan topu eliyle kesinde hakem Serkan Eryılmaz penaltı noktasını gösterdi. Topun basına geçen Ali Say, kaleci Yunus Emre'yi ters köseye yatırdı: 0-1. Ilk yarı Fatsa Belediyespor'un 1-0'lık üstünlügüyle sona erdi. 66. dakikada sagdan Sabahattin yerden ortaladı. Ceza sahasındaki Devrim'in vurusunda kaleci uzanarak topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklastırdı. 90+4'üncü dakikada sagdan Oguz'un kullandıgı kornerde kalecinin üzerinden geçen topa arka direkte Ömer'in kafa vurusunda top aglarla bulustu: 1-1. Fatsalı futbolcuların kaleciye faul yapıldıgı konusundaki itirazları sonucu degistirmedi.