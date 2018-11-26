Gazete kağıdında yerli üretim

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eski SEKA fabrikasını özelleştirmeden satın aldıktan bir süre sonra sıfırdan fabrika inşa eden Albayraklar Grubu'na bağlı Varaka Kağıt şirketinde yerli ve milli üretim için geriye sayım başladı. Varaka Kağıt firmasının genel müdürü Ahmet Taşçı, "Eski SEKA olarak bilinen Balıkesir Kağıt Fabrikası'nı Albayraklar olarak 2003 yılında özelleştirmeden satın alarak çalışmalara başladık. Bir takım problemlerden ötürü devreye girmesi gecikmiş. Fakat son 4 yılda hızlandık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da açıkladığı gibi ocak ayının sonu gibi üretime geçeceğiz. Buradaki üretimimiz yüzde 100 hurda kağıt ile olacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan gazete kağıdının yüzde 70 civarını bu fabrika karşılayacak. Yılda 300 bin tona yakın kağıt üreteceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek" dedi.