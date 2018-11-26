Gol düellosunun galibi Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'e iddialı bir kadro kurararak baslayan Denizlispor, son 9 maçın 8'ini kazandı. Evinde Giresunspor'u agırlayan Denizlispor, maçın henüz 3. dakikasında geriye düstü. Mehmet Akyüz ile beraberligi yakalayan Horoz, 55. dakikada kırmızı kart gördü. 75'te 2-1 geriye düsen Denizlispor, art arda buldugu buldugu gollerle rakibini devirmeyi basardı. Denizlispor, puanını 28'e yükseltip lider Gençlerbirligi'ni takibini sürdürdü. 3 PUANI ALDI
Karsılasmaya hızlı baslasan Giresunspor, 3. dakikada konuk takımın golü geldi. Giresunspor'un sag kanattan Volkan'la kullandıgı serbest vurusta William Sery kafayı vurdu, top aglara gitti: 0-1 34'üncü dakikada Denizlispor skoru esitledi. Aissati sag kanattan ceza sahası içine girerek ortasını açtı. Topa iyi yükselen Mehmet kafayla fileleri havalandırdı: 1-1. 55'inci dakikada Denizlisporlu Mbamba ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dısında kaldı. Giresunspor çift vurus kazandı. 75'te Volkan'ın kullandıgı frikikte direge çarpan top aglarla bulustu: 1-2. 76'da Denizlispor bir kez daha tabelayı esitledi. Mehmet Akyüz'ün pasında ceza sahası dısında topla bulusan Ziya'nın sert sutu filelere gitti: 2-2. 84'te Giresun ceza sahası içinde karambol olustu. Bosta kalan topu tamamlayan Abdulkerim takımına 3 puanı kazandırdı: 3-2.