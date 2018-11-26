Gol düellosunun galibi Denizlispor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'e iddialı bir kadro kurararak baslayan Denizlispor, son 9 maçın 8'ini kazandı. Evinde Giresunspor'u agırlayan Denizlispor, maçın henüz 3. dakikasında geriye düstü. Mehmet Akyüz ile beraberligi yakalayan Horoz, 55. dakikada kırmızı kart gördü. 75'te 2-1 geriye düsen Denizlispor, art arda buldugu buldugu gollerle rakibini devirmeyi basardı. Denizlispor, puanını 28'e yükseltip lider Gençlerbirligi'ni takibini sürdürdü.Karsılasmaya hızlı baslasan Giresunspor, 3. dakikada konuk takımın golü geldi. Giresunspor'un sag kanattan Volkan'la kullandıgı serbest vurusta William Sery kafayı vurdu, top aglara gitti: 0-1 34'üncü dakikada Denizlispor skoru esitledi. Aissati sag kanattan ceza sahası içine girerek ortasını açtı. Topa iyi yükselen Mehmet kafayla fileleri havalandırdı: 1-1. 55'inci dakikada Denizlisporlu Mbamba ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dısında kaldı. Giresunspor çift vurus kazandı. 75'te Volkan'ın kullandıgı frikikte direge çarpan top aglarla bulustu: 1-2. 76'da Denizlispor bir kez daha tabelayı esitledi. Mehmet Akyüz'ün pasında ceza sahası dısında topla bulusan Ziya'nın sert sutu filelere gitti: 2-2. 84'te Giresun ceza sahası içinde karambol olustu. Bosta kalan topu tamamlayan Abdulkerim takımına 3 puanı kazandırdı: 3-2.