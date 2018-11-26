Göz-Göz Başakşehir’i ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de evinde oynadıgı son 5 karsılasmayı da kazanan Göztepe, bu aksam lider Medipol Basaksehir'i agırlayacak. Ligde geride kalan 12 haftada 6 galibiyet ve 6 maglubiyet alan ve 18 puan toplayan Göztepe, 13. haftanın kapanıs maçında saat 20.00'de Bornova Stadı'nda Medipol Basaksehir'le karsılasacak. Müsabakada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Iki takım arasında geçen sezon oynanan her iki karsılasmada da Medipol Basaksehir sahadan galibiyetle ayrılmıstı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk yarın da kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.