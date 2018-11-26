Karşıyaka ilk kez deplasmanda kazandı

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Yeni Orduspor'a konuk oldu. Kaf-Kaf, bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, 2 dakikada Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise Mustafa Aşan'ın ayağından gelen golle yeşil-kırmızılar skoru 2-0'a getirdi. KSK'ye 5 dakika içinde yanıt veren Yeni Orduspor, 35. dakikada Hasan Kaya'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. 14 puandaki Kaf-Kaf, bu galibiyetle hem deplasman fobisini yenmiş oldu hem de alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir adım attı. Hanesine 3 puan yazdırmaya başaran yeşil-kırmızılılar, puanını 17'ye yükseltti.