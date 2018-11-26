Kendi küçük yüreği büyük

BUGÜN NELER OLDU

Menderes ilesinde bulunan Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Hilal-i Ahmer adıyla kurulan ve bu yıl 150. yılını kutlayan Türk Kızılayı'na bağışta bulundu. Kızılay görevlisinin okullarına getirdiği kumbaraya, heyecandan titrelen elleriyle ailelerinin verdiği harçlıkları atan çocuklar, başka insanlara yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerden 5 yaşındaki Elif Doğan'ın, kendisiyle sohbet eden Kızılay görevlilerine, "Aslında ben bu parayı oyuncak bebek almak için biriktirmeye başlamıştım. Ama öğretmenlerim bana okulumuza sizin geleceğinizi söylediğinde çok heyecanlandım. Tüm paramı vermek istedim" demesi, sınıfta duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da tüm okul öğrencilerine teşekkür ederek, "Elif kardeşimiz hayal ettiği oyuncak bebeği almak için biriktirdiği parayı başka kardeşlerinin hayallerinin gerçekleşebilmesi adına Kızılay'a bağışlayarak hepimizin yüreğinde taht kurdu. Bizler de hem Elif'e hem de ona paylaşmanın önemini aşılayan ailesine teşekkür ediyoruz. Kızılay'ın 150 yıldır insanların yüreklerine başarıyla dokunabilmesinin ardındaki sır, işte bu olaylarda gizli" dedi.