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Kitap dolu araçta yanarak öldü

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Kitap dolu araçta yanarak öldü
İZMIR'DE içinde kitap dolu bir otomobilin yanması sonucunda 1 kişi feci şekilde can verdi. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İzmir-Manisa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Aktürk Arslan'ın idaresindeki içinde kitap yüklü 35 KYV 29 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araca ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde yapılan ilk incelemede sürücü Arslan'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kitap dolu araçta yanarak öldü
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