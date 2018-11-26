Köpeği için hukuk savaşı veriyor

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Bornova ilçesinde yaşayan restoran sahibi Mehmet Kaya'nın (30) bir süre önce sahiplenip 'Duman' ismini verdiği köpeğini, yeğeni Cemal Erol, gezdirmek için dışarı çıkardı. Oynayabilmesi için Cemal Erol'un tasmasını çıkardığı 'Duman'a, iddiaya göre, bu sırada yoldan geçen, Yavuz Sultan Camii imamı Necati K'nin yönetimindeki otomobil çarptı. Sağ ön bacağının otomobilin altında kaldığı öne sürülen 'Duman', yaralandı. Duman, bacağına takılan 8 vida ve pilatinle ayağa kalkabildi. Kazanın üzerinden iki ay geçmesine rağmen otomobil sürcüsü Necati K'nin, tedavi giderlerini karşılamadığını belirten Mehmet Kaya, polise gidip şikayetçi oldu. Köpeğinin ameliyat masraflarını kendisinin karşıladığını ifade eden Mehmet Kaya, "Köpeğim ameliyat edildi ve sağ ön bacağına 8 adet vida ve platin takıldı. Ona çarpan Necati Kavalcı, kazadan sonra kendisine ulaşan polislere ve bana konuyla ilgileneceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olay günü şikayetçi olmadım. Ancak daha sonra kendisinden hiçbir yardım görmedik. Köpeğim şu anda hala kazanın etkilerini yaşıyor" dedi. Necati K. ise kazada kusurunun bulunmadığını, köpeğin aracına doğru koştuğu sırada ayağının janta takıldığını söyledi.