Zehir tacirlerine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Kepsut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ile ruhsatsız ateşleyici silah ele geçirildi. Operasyonda F.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 8 bin 769 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 90 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet hançer ele geçirildi. Sürdürülen tahkikat sonucunda F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.