Altay’da Gençer sevinci

ALTAY'DA stoper Gençer Cansev, son haftalarda sergiledigi performansla taraftarların gönlünü aldı. 5. haftada deplasmandaki Boluspor maçın��n 29. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kisi bırakan
ve taraftarların tepkisini çeken deneyimli savunmacı, özür diledikten sonra yönetimden herhangi bir ceza almamıstı. Son 2 haftada Izmir'de 3-0 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlıktan yeni çıkmasına ragmen görevden kaçmayarak alkıs toplayan Gençer, 1-1 sona eren Hatayspor deplasmanında 80. dakikada takımının beraberlik golüne imza atarak
kazanılan 1 puanda önemli rol oynadı.