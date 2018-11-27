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’da Gençer sevinci

Giriş Tarihi: 27.11.2018
Altay’da Gençer sevinci
ALTAY'DA stoper Gençer Cansev, son haftalarda sergiledigi performansla taraftarların gönlünü aldı. 5. haftada deplasmandaki Boluspor maçın��n 29. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kisi bırakan ve taraftarların tepkisini çeken deneyimli savunmacı, özür diledikten sonra yönetimden herhangi bir ceza almamıstı. Son 2 haftada Izmir'de 3-0 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlıktan yeni çıkmasına ragmen görevden kaçmayarak alkıs toplayan Gençer, 1-1 sona eren Hatayspor deplasmanında 80. dakikada takımının beraberlik golüne imza atarak kazanılan 1 puanda önemli rol oynadı.
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Altay’da Gençer sevinci
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