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Denizli fırtınası

Giriş Tarihi: 27.11.2018
SPOR Toto 1'inci Lig'de Giresunspor'u 3-2 yenen Denizlispor, üst üste 5. galibiyetini aldı. En son 1998-1999 sezonunda 1'inci Lig'de 6'da 6 yapan yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz döneminde bu sezon rakiplerini bir bir yenmeyi başardı. Son olarak 2010-2011 sezonunun 17'nci haftasında liderlik koltuğunda oturup Süper Lig potasına giren Denizlispor, bu yıla kadar ya orta sıralarda yer aldı ya da kümede kalma savaşı verdi. Camianın müthiş bir sinerji sağladığını belirten Yücel İldiz, bulundukları konumu koruyacaklarını söyledi.
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Denizli fırtınası
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