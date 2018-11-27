Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan bir ilk daha

BUGÜN NELER OLDU

himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde; 'Asya: Genişleyen Sınırlar' temasıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 32. CACCI Konferansında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ülkemizi gururlandırdı. CACCI'nin 2004 yılından bu yana düzenlediği Yerel Oda Ödülleri'nde, EBSO Asya-Pasifik'in 'En İyi Odası" seçildi. Ödülü EBSO Başkan Vekili Muhsin Dönmez, Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Sevimli ve Hakan Ürün aldı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Türkiye'den bu ödülü alan ilk Oda olmamız, bizler için ayrıca anlamlı, kıymetli ve büyük bir gurur kaynağı olup, şüphesiz ki bundan sonraki çalışmalarımız için heyecanımızı ve motivasyonumuzu arttırmıştır. Tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.