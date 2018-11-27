Esnafın sabrı taştı

BUGÜN NELER OLDU

kapatılan Özkanlar pazar yeri esnafı, belediye önünde yine eylem yaptı. Bayraklı Belediyesi önüne gelen esnaf burada sloganlar attı, basın açıklaması yaptı. Esnaf, "Hasan istifa", "Ekmeğe uzanan eller kırılsın", "Bayraklı'yı bitirdin, İzmir'e dokunma", "Verilen sözler hani nerede", "Bayraklı'yı bitirdin, İzmir'e dokunma", "Ekmeğimizle oynamayın" şeklinde sloganlar attı.Grup adına konuşan esnaf sözcüsü Faysal Acar, "11 aydır bir süreç içine girdik. Özkanlar pazar yerinde 860 mağdur esnaf var. Sorunun baş mimarı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ. 20 gün önce Sayın Valim bir süreç başlattı. Bayraklı Kaymakamlığı, Bayraklı Belediyesi'ne bir yazı gönderdi. Yazıda milli eğitim alanını geçici olarak tahsis edilmesi belirtildi. Bizim siyasi hiçbir amacımız yok. Tek amacımız şu ekmeğimiz" dedi. Pazaryerlerini geri istediklerini vurgulayan Acar, "Sayın Valimizin sonuç önerisini olumlu bir yanıt beklerken, Bayraklı Belediyesi 'benim bütçem yok' diyerek öneriyi kabul etmedi. Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ile cuma günü görüştüm. Binali Bey, Aziz Kocaoğlu'nu telefonla aradı. Aziz Kocaoğlu'na, 'bu sorunu çözelim başkan' demesine rağmen, Kocaoğlu, 'Ben fiilen belediye başkanı değilim' diye cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlerden sorumlu milletvekillerine sesleniyorum. Sizin hak, hukuk, adalet ve sosyal belediyecilik anlayışınız nerede kaldı?" diye konuştu. Maddi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı arkadaşlarının eşinden boşandığını anlatan Faysal Acar, "Maddi sorunlar nedeniyle yuvalar dağıldı. Hasan Karabağ'ı bugün 3 kere aradım. Ancak açmadı. CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper'i 10 kere aradım. Ama o da açmadı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i aradım. O da cevap vermiyor. CHP kalesi İzmir'de 860 kişi ve ailelerine kulak vermezse, yerel seçimler öncesinde pazar yerlerine gidip siyaset ve propaganda yapmasını tavsiye etmem. Tepki ile karşılaşır" dedi. Ekmekleri için Bayraklı Belediyesi önüne geldiklerini anlatan Acar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a seslenerek, 'Soruyorum. Bu beyefendi neden burada?" dedi. Kendilerini provokatör olmakla suçlayan Karabağ'a, "Biz provokatör değiliz. Esnafız. Bu esnafın ekmeği ile oynamak olmaz. Bir belediye başkanına hiç yakışmıyor. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Eğer bu işi çözmezseniz, çözülene kadar vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. CHP'li Başkan Hasan Karabağ ile bu hafta içinde görüşme sözü alan esnaf basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.